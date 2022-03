Exposition “Auboises célèbres” Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Catégories d’évènement: Aix-Villemaur-Pâlis

Aix-Villemaur-Pâlis Aube Aix-Villemaur-Pâlis Du 4 au 15 mai : AIX-VILLEMAUR-PALIS – Exposition “Auboise célèbres” à la salle polyvalente de l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Othe. Tous les jours de 14h30 à 18h + mercredi et samedi de 10h à 12h. Découvrez la vie des femmes auboises célèbres, du moyen-âge à nos jours. Organisée par l’ARPA. Contact : aixarpa10160@orange.fr – +33 (0)9 65 14 10 02 aixarpa10160@orange.fr +33 9 65 14 10 02 Du 4 au 15 mai : AIX-VILLEMAUR-PALIS – Exposition “Auboise célèbres” à la salle polyvalente de l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Othe. Tous les jours de 14h30 à 18h + mercredi et samedi de 10h à 12h. Découvrez la vie des femmes auboises célèbres, du moyen-âge à nos jours. Organisée par l’ARPA. Contact : aixarpa10160@orange.fr – +33 (0)9 65 14 10 02 Aix-Villemaur-Pâlis

