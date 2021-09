Dijon Latitude 21 - Maison de l'architecture et de l'environnement Côte-d'Or, Dijon Exposition : Aubettes de demain Latitude 21 – Maison de l’architecture et de l’environnement Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

En partenariat avec l’association des Amis de la Terre Côte d’Or, une trentaine d’élèves designers du lycée Pasteur Mont-Roland de Dole ont imaginé à quoi pourraient ressembler les futures aubettes (abris pour usagers des transports en commun) d’une agglomération comme celle de Dijon. Répondant à un cahier des charges écoresponsable, ils nous livrent leur vision de ce que pourraient devenir les villes du futur qui laissent la part belle aux déplacements écologiques et économiques, à commencer par l’aménagement d’un mobilier urbain essentiel, l’aubette, mieux intégrée dans le paysage et plus adaptée aux mille vies des citoyens.

Jauge limitée à 100 personnes | Pass sanitaire et masque obligatoires

Venez découvrir les projets d’aubettes du futur réalisés par des lycéens talentueux et votez pour le modèle le plus écoresponsable et esthétique Latitude 21 – Maison de l’architecture et de l’environnement 33 rue Montmuzard 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

