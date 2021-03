Pibrac TMP Haute-Garonne, Pibrac Exposition au TMP : Bernard CAHUE – Du 23 mars au 15 avril TMP Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pibrac

du mardi 23 mars au jeudi 15 avril à TMP

Ambassadeur de la ville d’Albi (81).

Sociétaire de l’ ‘Institut Européen des Arts Contemporains – médaille de vermeil.

Membre des Artistes Midi Pyrénéens.

Membre des Artistes Indépendants du Tarn.

Membre des Artistes Indépendants du Tarn et Garonne.

Cofondateur de l’Association d ‘arts « Les Chevalets de Montauban » (82).

Ancien Président de l ‘Association d ‘arts « Arts en ciel ».

Sociétaire des Arts et Lettres de France, médaille d ’Or.

Peintre du Carré des Artistes d'Atoutcoeur. Membre d'ARTactif : [[www.artactif.com/bernardcahue](www.artactif.com/bernardcahue)](www.artactif.com/bernardcahue) Parcours Artistiques TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

