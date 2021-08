Arnac-la-Poste Mairie ARNAC LA POSTE, Haute-Vienne Exposition : « Au temps du tramway », « Les vélos de Jacques » et « Le monde du cheval » » Mairie Arnac-la-Poste Catégories d’évènement: ARNAC LA POSTE

Haute-Vienne

Exposition : « Au temps du tramway », « Les vélos de Jacques » et « Le monde du cheval » » Mairie, 18 septembre 2021, Arnac-la-Poste. Exposition : « Au temps du tramway », « Les vélos de Jacques » et « Le monde du cheval » »

le samedi 18 septembre à Mairie

### 3 expositions à découvrir dans la salle de la mairie. Exposition _**Au temps du Tramway**_ : exposition de photos, cartes postales, récits et histoires relatant l’aventure humaine et mécanique des lignes de tramway qui quadrillaient le territoire de la Haute-Vienne, pour relier les petites communes aux grandes villes. Exposition de _**Vélos anciens**_ de l’association _les Vélos de Jacques_, avant-première avant l’ouverture en juin 2022 du Musée du Vélo d’Arnac-la-Poste. Exposition sur le _**monde du cheval**_ de l’association _Les Amis de Cheval_ : mors, fers à cheval, cocardes, concours de saut d’obstacles … Accueil des visiteurs par des bénévoles, place de la mairie. Pot d’accueil offert.

Gratuit. Entrée libre.

3 expositions à découvrir dans la salle de la mairie. Mairie 2 Place du Champ de Foire, 87160 Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: ARNAC LA POSTE, Haute-Vienne Autres Lieu Mairie Adresse 2 Place du Champ de Foire, 87160 Arnac-la-Poste Ville Arnac-la-Poste lieuville Mairie Arnac-la-Poste