Exposition “Au seuil…” par les élèves de 6ème du Collège Foch à Arreau Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Exposition “Au seuil…” par les élèves de 6ème du Collège Foch à Arreau Tarbes, 23 avril 2022, Tarbes. Exposition “Au seuil…” par les élèves de 6ème du Collège Foch à Arreau TARBES 20 rue des Pyrénées Tarbes

2022-04-23 – 2022-05-08 TARBES 20 rue des Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées En juillet 2021, sous l’aval de l’association le Transfo C2L’ART et soutenu par la ville de Génos, l’exposition Le Génie du Lieu – Interactions s’est tenue au sein de l’ancienne carrière d’ardoise de Génos, pour laquelle ont été invités l’artiste Étienne Rey, Élise Massoni (pour l’ambiance sonore) et Léa Stella Lalanne (pour l’installation Seuil). Le dessin monumental Seuil tend à créer la forme archétypale du portique, en croisant la porte des enfers de La Divine Comédie de Dante Alighieri et le portique de Karnack, à Thèbes.

Les matériaux ont été appliqués avec la technique du stuc et une finition en tadelakt, technique marocaine qui consiste à polir la chaux, après application d’un mélange de cire et de savon noir pendant le phénomène de carbonatation, ce qui le rend brillant et imperméable. Le nombre d’or a été employé pour dimensionner les tracés et leur rapports dans leurs proportions. En relation avec le travail de Léa Stella Lalanne , les élèves des classes de 6° du collège Foch, à Arreau, ont été invités à produire un travail plastique en classe avec leur professeure d’arts plastiques Sonia Roziers et en présence de Léa Stella Lalanne.

Les élèves ont eu pour consigne de travailler sur papier, en 2D ou 3D en petit groupe avec pour thème de créer ce qui se cache derrière ce portique monumental, un travail vers une ouverture, le seuil de leur imagination. > Exposition à découvrir du mercredi au dimanche de 15h à 19h

> Vernissage Samedi 23 avril à partir de 15h emmanuellehirsch@ornage.fr +33 6 78 88 93 41 http://www.atelier20.net/ TARBES 20 rue des Pyrénées Tarbes

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 20 rue des Pyrénées Ville Tarbes lieuville TARBES 20 rue des Pyrénées Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Exposition “Au seuil…” par les élèves de 6ème du Collège Foch à Arreau Tarbes 2022-04-23 was last modified: by Exposition “Au seuil…” par les élèves de 6ème du Collège Foch à Arreau Tarbes Tarbes 23 avril 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées