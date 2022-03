Exposition Au rythme de l’arbre Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Exposition Au rythme de l'arbre
Médiathèque Seynod 1 place de l'Hôtel de ville Annecy

2022-03-10 – 2022-03-26

Annecy Haute-Savoie Au début il n’y avait qu’une petite graine, germe d’une belle promesse… Une exposition pour découvrir le cycle de la vie des arbres, au rythme des saisons, au fil des années, sous le crayon de Mathias Friman et au gré des vents ! mediathequeseynod@annecy.fr +33 4 50 33 45 32 Médiathèque Seynod 1 place de l’Hôtel de ville Annecy

