2022-03-20 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-20 13:00:00 13:00:00

Séreilhac Haute-Vienne Séreilhac Haute-Vienne Séreilhac Au Rock Spirit Garage de 9h30 à 13h00.

Gratuit.

Café offert.

Casse-croûte à partir de 10h00.

Exposition à découvrir de toutes voitures et motos US et toutes voitures européennes avant 1980 et toutes motos.

Gratuit.

Café offert.

Casse-croûte à partir de 10h00.

Entrée suivant les normes sanitaires en vigueur. Séreilhac Séreilhac

