Exposition au Pressoir Le Pressoir Rue du Mur Clessé Saône-et-Loire

2023-01-07 11:00:00 – 2023-01-29 18:30:00





Saône-et-Loire Clessé EUR C’est avec plaisir que le Pressoir accueillera Nady Diana, Sandrine Condemine et Sev Lam pour commencer une nouvelle année riche en découvertes artistiques !

Expo « Au féminin » ouverte de 11h à 18h30 les samedis et dimanches 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 et 29 janvier. lepressoir71@orange.fr +33 3 85 36 93 81 Rue du Mur Le Pressoir Clessé

