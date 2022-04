Exposition au Pressoir Clessé Clessé Catégories d’évènement: Clessé

Saône-et-Loire

Exposition au Pressoir Rue du Mur Le Pressoir Clessé

2022-06-05 – 2022-06-26

Exposition au Pressoir. Ce mois-ci, place à Dominique Chardon et Nathalie Da Silva Perrat avec au programme peinture, bijoux, textiles. lepressoir71@orange.fr +33 3 85 36 93 81

