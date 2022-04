Exposition au Pressoir Clessé, 1 mai 2022, Clessé.

Exposition au Pressoir Rue du Mur Le Pressoir Clessé

2022-05-01 – 2022-05-29 Rue du Mur Le Pressoir

Clessé Saône-et-Loire Clessé

EUR Exposition au Pressoir. Ce mois-ci, place à Monique Dutter-Lemierre pour une exposition de dessin et peinture et de Nicole Goy pour poterie et sculpture.

lepressoir71@orange.fr +33 3 85 36 93 81

