Vauvert 30600 Port de Plaisance 30600 Exposition de peinture de Nathalie Sacchetti La beauté du monde m’inspire, une rivière, un ciel nuageux ou orageux, un arbre ou un chemin, je souhaite reproduire dans mes tableaux ce que mes yeux voient, en restant le plus fidèle possible à la réalité.Travailler la peinture en couches successives, par petites touches au pinceau et au couteau donne le relief et les perspectives que je souhaite apporter à mes tableaux. Horaires d’ouverture : Lundi de 15h00 à 20h00 Du mardi au dimanche de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00 +33 4 66 73 34 50 Droits libres

