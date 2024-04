Exposition au Pop up shop ( Boutique éphémère ) du 12 au 28 avril Arles, mardi 2 avril 2024.

Exposition au Pop up shop ( Boutique éphémère ) du 12 au 28 avril Arles Bouches-du-Rhône

Pour une quinzaine de jours, la boutique jaune expose de nombreux artistes et créateurs de talent dans un Pop up shop ( boutique éphémère) original . Vous pourrez dénicher de belles pépites . Venez et Nous y associons des objets et laissez-vous surprendre

Nous exposons des artistes connus, reconnus ou qui gagneront à l’être. Que ce soit en design, couture, peinture, sculpture et dessin. Le fil conducteur: le talent.

Nous y associons des objets de déco et vêtements vintage pour celles et ceux qui aiment se démarquer par le style. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-04-28 19:30:00

27 rue de l’Hôtel de ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fabetyou@gmail.com

L’événement Exposition au Pop up shop ( Boutique éphémère ) du 12 au 28 avril Arles a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme d’Arles