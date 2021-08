Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal, Saône-et-Loire Exposition “Au Pied de mon arbre” Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal Catégories d’évènement: Châtenoy-le-Royal

Saône-et-Loire

Exposition “Au Pied de mon arbre” Châtenoy-le-Royal, 4 septembre 2021, Châtenoy-le-Royal. Exposition “Au Pied de mon arbre” 2021-09-04 – 2021-09-11

Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire Châtenoy-le-Royal Ou comment s’accrocher aux branches sans prendre racine.

Projet feuillu proposé aux adhérents de l’association La Ferme de Corcelle par Arlette Pascal pendant le troisième confinement, dessins, peintures, aquarelles, techniques mixtes, à réaliser en lien avec l’histoire de l’art du XXème.

Le travail de 13 personnes est présenté à la Ferme pour cette exposition. C’est aussi l’occasion de réunir 5 autres artistes autour du thème de l’arbre :

Yves Gauthey / Outrebois, artiste en marqueterie : “Quand le bois devient lumière”

Alain Desbrosse, écologue qui présentera son livre : “Les arbres remarquables en Bourgogne”

Thierry Eps, pastel sec

Isabelle Feraud, photographies retravaillées

Bernadette Grozelier, art textile Temps forts :

Les 4 et 11 vers 16h explication technique : “Quand le bois devient lumière” par Yves Gauthey/Outrebois.

Les 4 et 11 démonstrations de pastel sec par Thierry Eps.

Le 4 présentation des différentes techniques d’art textile par Bernadette Grozelier.

Le 11 vers 17h conférence : Les arbres remarquables en Bourgogne par Alain Desbrosse.

Tous les après-midis Isabelle Feraud vous parlera de son travail. Pendant l’exposition possibilité de s’inscrire aux cours et stages organisés à la Ferme pour la saison à venir. Exposition du 4 au 12 septembre 2021

Exposition du 4 au 12 septembre 2021

sauf lundi et mardi Entrée libre de 15h à 19h

