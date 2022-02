Exposition : Au pays du soleil levant Mourenx, 28 février 2022, Mourenx.

Exposition : Au pays du soleil levant Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-02-28 – 2022-03-19 Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Par l’Imagier Vagabond

Plus qu’une exposition, c’est une invitation à voyager au coeur du Japon. A travers leurs productions plastiques, quatres illustrateurs français, Antoine Guilloppé, Élodie Nouhen, Anne Buguet et Élise Mansot, nous livrent leur regard sur ce fascinant pays.

Les 23 illustrations originales de l’exposition nous révèlent un Japon aux couleurs douces et délicates, fait de contes et légendes. Une exposition où l’esprit zen, les papiers washis et l’art

de l’estampe se conjuguent pour faire découvrir à nos yeux d’occidentaux harmonie et codes japonais.

+33 5 59 60 43 48

Imagier vagabond

Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx

