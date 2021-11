Exposition : Au pays des grands khans (Ouzbékistan) Médiathèque André Malraux, 1 février 2022, Lisieux.

Entouré par le Kazakhstan à l’ouest et au nord, par le Kirghizis-tan et le Tadjikistan à l’est, par l’Afghanistan et le Turkménistan au sud, l’Ouzbékistan est un carrefour stratégique au niveau mili-taire, culturel mais surtout commercial (Route de la soie). Ravagé par Gengis Khan et Tamerlan, ce dernier protégeant toutefois les arts, colonisé par la Russie (conquête de l’Asie centrale) puis par l’URSS, ce pays bénéficie d’une histoire millénaire, dont les remar-quables vestiges sont toujours conservés et aisément visitables grâce aux sourires de ses habitants. Ces quelques photos prises en juin 2018 illustrent un circuit en Ouzbékistan passant par Khiva, Boukhara et Samarcande, entre-coupé d’un trek dans les Monts Zerashan. Didier MAYEUR

