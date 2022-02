Exposition – Au pays des Bourbaki, 150 ans de la retraite Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Exposition – Au pays des Bourbaki, 150 ans de la retraite Pontarlier, 1 mars 2022, Pontarlier. Exposition – Au pays des Bourbaki, 150 ans de la retraite Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier

2022-03-01 – 2024-12-31 Place d’Arçon Musée Municipal

Pontarlier Doubs Pontarlier 2.1 2.1 EUR Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermé le mardi), week-ends et jours fériés de 14h à 18h.

Proposée par le Musée de Pontarlier.

1870, les Allemands ont envahi la France. L’armée de l’Est, dite l’armée Bourbaki, est envoyée pour libérer Belfort assiégée. Battue, elle fait retraite vers Lyon en passant par Pontarlier. Encerclée par les Allemands, elle finit par demander son internement en Suisse neutre. musee@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 82 16 http://www.ville-pontarlier.fr/ Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermé le mardi), week-ends et jours fériés de 14h à 18h.

Proposée par le Musée de Pontarlier.

1870, les Allemands ont envahi la France. L’armée de l’Est, dite l’armée Bourbaki, est envoyée pour libérer Belfort assiégée. Battue, elle fait retraite vers Lyon en passant par Pontarlier. Encerclée par les Allemands, elle finit par demander son internement en Suisse neutre. Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Place d'Arçon Musée Municipal Ville Pontarlier lieuville Place d'Arçon Musée Municipal Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Exposition – Au pays des Bourbaki, 150 ans de la retraite Pontarlier 2022-03-01 was last modified: by Exposition – Au pays des Bourbaki, 150 ans de la retraite Pontarlier Pontarlier 1 mars 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs