Exposition au Pavillon HELLER Ballan-Miré, samedi 10 février 2024.

Vendredi

Katy DENIS & Eric JONVAL

« Contraste & osmose »

Katy DENIS & Eric JONVAL vous offrent une exposition ou leur vision de la nature se complète.

La passion de Katy DENIS pour la mer, les fonds sous-marins et la nature en général animent ses pinceaux et l’entraîne vers un monde où les couleurs et le silence invitent à la sérénité.

La plupart de ses toiles sont des techniques mixtes et plus particulièrement l’encre à alcool dont les possibilités ne cessent de la surprendre.

Les sculpture en acier d’Eric JONVAL, véritables pièces d’orfèvrerie sont pleines de vie et de force, la beauté se conjugue avec la puissance. Il sculpte et modèle l’acier. De l’acier soudé, fondu, meulé… Torturé, déchiré… Et finalement sublimé/ Un travail unique.

23 Rue du Commerce

Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mjc.ballan@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 11:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00



