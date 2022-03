Exposition au parc Simone Veil : Lutte des femmes, progrès pour tous Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Exposition au parc Simone Veil : Lutte des femmes, progrès pour tous Alençon, 8 mars 2022, Alençon. Exposition au parc Simone Veil : Lutte des femmes, progrès pour tous Alençon

2022-03-08 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-20 21:00:00 21:00:00

Alençon Orne À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la Ville d’Alençon vous propose de découvrir jusqu’au 20 avril 2022, au sein du parc Simone Veil, l’exposition Luttes des femmes, progrès pour tous de l’association Femmes ici et ailleurs. Cette exposition met en lumière des portraits de femmes, illustres ou plus méconnues, qui ont contribué, chacune à leur façon, à l’avancée des droits des femmes. Une concertation sera lancée à cette occasion afin de proposer des noms de femmes ayant marqué les esprits par leur parcours, leurs engagements ou leurs actions, locales ou non. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la Ville d’Alençon vous propose de découvrir jusqu’au 20 avril 2022, au sein du parc Simone Veil, l’exposition Luttes des femmes, progrès pour tous de l’association Femmes… https://www.alencon.fr/agenda/agenda/actualites/luttes-des-femmes-progres-pour-tous/ À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la Ville d’Alençon vous propose de découvrir jusqu’au 20 avril 2022, au sein du parc Simone Veil, l’exposition Luttes des femmes, progrès pour tous de l’association Femmes ici et ailleurs. Cette exposition met en lumière des portraits de femmes, illustres ou plus méconnues, qui ont contribué, chacune à leur façon, à l’avancée des droits des femmes. Une concertation sera lancée à cette occasion afin de proposer des noms de femmes ayant marqué les esprits par leur parcours, leurs engagements ou leurs actions, locales ou non. Alençon

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Autres Lieu Alençon Adresse Ville Alençon lieuville Alençon Departement Orne

Alençon Alençon Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alencon/

Exposition au parc Simone Veil : Lutte des femmes, progrès pour tous Alençon 2022-03-08 was last modified: by Exposition au parc Simone Veil : Lutte des femmes, progrès pour tous Alençon Alençon 8 mars 2022 alençon Orne

Alençon Orne