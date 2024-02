Exposition au musée Manoli Nature vivante Musée Manoli La Richardais, mardi 13 février 2024.

L’œuvre de MANOLI est fortement empreinte de l’idée de Nature. Béliers, brebis, chevaux, félins peuplent son univers et forment un joyeux bestiaire. Les arbres et les multiples oiseaux participent au symbolisme de l’œuvre et donnent une vision rêvée de la Nature. C’est ainsi qu’apparaissent des figures puissantes comme celle du cheval ou de l’oiseau, oiseau de mer ou oiseau nocturne, veilleur de sagesse. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-06-12

Musée Manoli 9 Rue du Suet

La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne museemanoli@manoli.org

