Exposition au musée Estrine Lena Vandrey Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence, samedi 17 février 2024.

Du 17 février au 23 juin, le musée Estrine présentera la donation de Lena Vandrey !

La donation Lena Vandrey faite par sa compagne Mina Noubadji-Huttenlocher réunit un ensemble exceptionnel de plus d’une trentaine de pièces retraçant le parcours singulier de cette artiste au si grand talent.



Lena Vandrey est née en 1941 dans une Allemagne qui deviendra Pologne en 1945, elle manifeste très jeune une virtuosité évidente pour le dessin et la peinture. Elle choisit Paris et la France comme exil, une terre qu’elle ne quittera plus. Un temps mannequin pour Ungaro elle se rapproche des milieux féministes et se lie d’amitié avec Niki de Saint Phalle et Monique Wittig avec qui elle collaborera à plusieurs reprises. `



À la fin des années soixante, elle opère un virage radical en quittant Paris pour s’installer sur les hauts plateaux austères du Gard dans un mas isolé, coupé du monde. Elle y développera une oeuvre puissante inspirée de l’art brut où les figures sacrées de femmes abonderont, Amazones, Guerrières, Jeannes, etc. Elle retrouve les cimaises d’Estrine après y avoir fait la toute première exposition de sa carrière en 1969.



Cette donation s’inscrit dans un ensemble de donations réunissant nombre des plus prestigieuses collections d’art moderne et contemporain le MNAM-Centre Georges Pompidou, le FRAC Nouvelle-Aquitaine, le MASC des Sables d’Olonne, le musée Cantini de Marseille, le MAMC de Saint-Etienne, le Carré d’Art de Nîmes et la Collection d’Art Brut de Lausanne.



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-06-23

Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@musee-estrine.fr

