du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des outils anciens

A découvrir des objets civils et domestiques du monde rural avant la naissance de la fée électricité, une collection de bigornes de bijoutiers/lapidaires, des objets de tradition autour de la chasse, la pêche, le piégeage et nombreux objets civils et domestiques (le cardage, le tissage)… Entre le rez de chaussée et l’étage, on passe du coiffeur à l’abattoir, de la forge à la fabrique des cartouches, de la menuiserie à l’ardoise, d’ l’école au textile. Pour en savoir plus : [www.musee-laroche.fr](http://www.musee-laroche.fr) Départs des visites guidées : 10h et 15h les 18 et 19 septembre Chaque visite est commentée par Christian Godon, propriétaire des lieux

Visite guidée. Départs à 10h et 15h

Près de 4000 outils anciens racontent la vie des artisans aux 18ème et 19ème siècles à travers une exposition thématique des métiers oubliés et méthodes révolues.

Musée des outils anciens 58370 Larochemillay, 69 Le Bourg Larochemillay Nièvre



