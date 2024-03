Exposition au Musée Charles Léandre Le livre dans l’art, objet magique et mystérieux Condé-en-Normandie, samedi 23 mars 2024.

Exposition au Musée Charles Léandre Le livre dans l’art, objet magique et mystérieux Condé-en-Normandie Calvados

L’Atelier de Condé-en-Normandie réunit la médiathèque et le musée Charles Léandre. Ces deux structures ont pour mission respectives l’accès à la lecture pour le plus grand nombre et la diffusion de l’art par la présentation d’une collection permanente autour de la peinture et des artistes normands.

Pour cette année 2024, la municipalité a souhaité, avec le concours de Madame Martine Baransky, historienne de l’art, renforcer et affirmer ce lien entre ces deux espaces et imaginer une exposition ayant pour thème central le livre et l’Art.

L’exposition sera visible du 23 mars au 22 septembre 2024, .

L’exposition abordera l’histoire du Livre, celle de la lecture passant de l’ouvrage religieux à la littérature profane ; Elle présentera des portraits de lectrices et de lecteurs en lien avec l’apprentissage, la connaissance, et la découverte par l’évasion dans un monde imaginaire entre les pages.

Peintures, sculptures, gravures, livres illustrés, livres d’artistes, photographies d’écrivains lisant, ou encore dans leur bibliothèque, livres-objets, belles reliures, livres pop up, flip books seront ainsi exposés pour mettre en lumière le lien majeur entre l’Art et le Livre. Les œuvres empruntées proviennent des riches collections des différentes structures culturelles de Normandie (15 musées entre Cherbourg et Fécamp, les Archives du Calvados, la médiathèque Alexis de Tocqueville, l’Artothèque et la ville de Caen) mais également des collections privées. Des artistes et des artisans des métiers du livre de la région, participeront aussi à cet évènement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-09-22

11 rue Saint Martin

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie

L’événement Exposition au Musée Charles Léandre Le livre dans l’art, objet magique et mystérieux Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2024-03-19 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie