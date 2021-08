Le Coudray-Macouard Manoir de la seigneurie du bois Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire Exposition au manoir de la Seigneurie du Bois Manoir de la seigneurie du bois Le Coudray-Macouard Catégories d’évènement: Le Coudray-Macouard

Cet édifice du 15e siècle est restauré par l’Association de la Protection du patrimoine de Coudray-Macouard qui anime le lieu à l’année. Exposition sur le thème de la Renaissance pour découvrir ce lieu dans son époque. Présence sur place de stands d’artisans d’art et de produits locaux. Manoir de la seigneurie du bois 1, rue de la Seigneurie, 49260 Le Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

