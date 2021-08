saussy École d'équitation du Château de Saussy Côte-d'Or, Saussy Exposition au manège historique de l’école d’équitation de Saussy École d’équitation du Château de Saussy saussy Catégories d’évènement: Côte-d'Or

En s’installant à Saussy en 1874, Paul BREDIN change définitivement la physionomie du village et fait preuve d’un esprit d’innovation hors normes. C’est cette histoire que vous racontent nos panneaux d’exposition, dans le cadre exceptionnel de ce manège à l’étonnante charpente “en parapluie”, sans poteau central. Nos bénévoles répondront à vos questions et vous inviteront à vous rendre ensuite sur le site de la tour de Saussy (à 1,5 km), autre réalisation de Paul BREDIN, que notre association restaure. Vous pourrez vous y rendre en utilisant le moyen de transport de l’époque : la calèche !

Gratuit – accueil en continu de 10H00 à 19H00 le samedi et le dimanche. Navette en calèche : départ toutes les heures – 3 € l’aller, 5 € l’aller et retour)

L’histoire de Saussy, du Château des Charmes et de son constructeur vous sont présentés dans ce cadre exceptionnel que constitue le manège historique de l’école d’équitation École d’équitation du Château de Saussy Route de Chaignay 21380 Saussy saussy Côte-d’Or

