Bayeux Calvados En 2022, la Ville de Bayeux et le Victoria & Albert Museum de Londres s’associent pour célébrer le 150ème anniversaire de leur collaboration, ayant donné naissance à la toute première campagne photographique de la Tapisserie de Bayeux. En 1872, cette rencontre comportait également un geste diplomatique peu connu, à savoir la restitution à la Ville d’un fragment original de la broderie millénaire.

En 2022, la Ville de Bayeux et le Victoria & Albert Museum de Londres s'associent pour célébrer le 150ème anniversaire de leur collaboration, ayant donné naissance à la toute première campagne photographique de la Tapisserie de Bayeux. En 1872, cette rencontre comportait également un geste diplomatique peu connu, à savoir la restitution à la Ville d'un fragment original de la broderie millénaire.

Ce petit morceau d'environ 6 cm prélevé en 1816 par un artiste britannique venu réaliser une reproduction aquarellée de la toile de lin, fige dans le temps l'état de la Tapisserie de Bayeux. Au delà des faits historiques, cette exposition présente également les différentes études scientifiques menées sur cette pièce de broderie ainsi que la numérisation des plaques de verres, issues de la couverture photographique de 1872, et leur utilité pour une meilleure connaissance de ce chef d'oeuvre universel.

Ce petit morceau d'environ 6 cm prélevé en 1816 par un artiste britannique venu réaliser une reproduction aquarellée de la toile de lin, fige dans le temps l'état de la Tapisserie de Bayeux. Au delà des faits historiques, cette exposition présente également les différentes études scientifiques menées sur cette pièce de broderie ainsi que la numérisation des plaques de verres, issues de la couverture photographique de 1872, et leur utilité pour une meilleure connaissance de ce chef d'oeuvre universel.

