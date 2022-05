Exposition au jardin du Séquoia Le jardin du séquoia, 3 juin 2022, Limont-Fontaine.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin du séquoia

Pour la cinquième année et sous l’égide de la DRAC, les propriétaires du jardin du Séquoia ont le plaisir d’accueillir public et artistes à l’occasion des Rendez-vous aux jardins. Ils vous attendent nombreuses et nombreux pour cet évènement artistique et culturel. Attention le vendredi est réservé aux scolaires

6 euros par personne, gratuit moins de 16 ans, demandeurs d’emploi et étudiants 3 euros

Visite du jardin du Séquoia et exposition artistique

Le jardin du séquoia 3 rue d’Hautmont 59330 Limont Fontaine, Nord, Hauts-de-France Limont-Fontaine Nord



