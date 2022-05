Exposition au Jardin des créations originales de Delphine Maleuvre La roseraie Sains-en-Amiénois Catégories d’évènement: Sains-en-Amiénois

L’artiste plasticienne amiénoise, Delphine Maleuvre, crée des costumes en papier, de taille réelle de toute beauté. Pour chacune de ses créations, elle se plaît à jouer avec un sens du détail inégalé tant sur la transparence et les contrastes (matière / vide) que sur la réalité des couleurs, l’ensemble donnant un sentiment de légèreté et de liberté. Ces pièces uniques sont inspirées de ses propres rêveries, de souvenirs, d’histoires et d’émotions de son enfance … Le temps semble suspendu. Ses travaux artistiques sont émotionnels, romantiques et intemporels. Ses œuvres méritent un écrin de charme… Nous vous invitons donc à venir découvrir à la Roseraie sa première collection intitulée La Fête du Printemps dans une mise en scène toute particulière qui ne manquera pas de vous séduire. Si le temps est pluvieux, l’exposition n’aura pas lieu car les créations en papier sont fragiles ! Exposition d’œuvres originales en papier mises en scène dans le parc de La Roseraie La roseraie 12 chemin de Remiencourt, Sains-en-Amiénois, Somme, Hauts-de-France Sains-en-Amiénois Somme

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T16:00:00

