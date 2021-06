Paris Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement Paris Exposition AU GRAND AIR Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exposition AU GRAND AIR Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 juin au 22 juillet 2021

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 23h55

gratuit

L’association LA CLOCHE s’affiche sur les grilles de la Gare de Reuilly. AU GRAND AIR est une rencontre photographique entre JS Saia et Victorine Alisse. C’est aussi une promenade poétique à travers le regard et la sensibilité des hommes et des femmes du monde de la rue. “Au grand air” est une discussionphotographique qui n’essaie pas de parler du “monde de la rue”, mais plutôt defaire découvrir une facette poétique de ce mode de vie, qui n’empêche pas lasolitude et l’isolement De cetterencontre est née l’envie de réaliser un projet photographique à deux.Victorine suit alors JS dans les lieux qui constituent son histoire : du parcde Bercy au bois de Vincennes, où il vit actuellement. « J’ai vouluque tu imagines par toi-même ce que j’ai pu vivre à certains endroits » luiexplique JS. Expositions -> Photographie Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement 181 avenue Daumesnil Paris 75012

Contact :Maison de la Vie Associative et Citoyenne 01 53 33 51 20 maison.asso.12@paris.fr Expositions -> Photographie

JS Saia et Victorine Alisse

