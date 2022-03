Exposition “Au front-tiers de la poésie algérienne contemporaine” La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du vendredi 11 mars au samedi 2 avril

Trois artistes algériens contemporains, Ali Silem, Hamid Tibouchi et Abdelkader Benlarbi envahissent la salle d’exposition de la Médiathèque d’Orléans. De notoriétés internationales, ils accompagnent, Samira Negrouche dans son parcours de la semaine de la poésie algérienne. C’est un honneur pour Orléans de rassembler, en hommage à la poésie, ces grands représentants de la vie artistique contemporaine. L’objectif de cette exposition est de souligner la parenté forte qui existe, en Algérie, comme dans d’autres pays et dans d’autres cultures, entre la poésie et la peinture. Poètes et peintres entretiennent des relations qui donnent lieu à des expressions communes dans des livres d’artiste à tirage limité comme dans des éditions illustrées. La poésie fait naître l’illustration comme l’expression artistique d’un peintre, d’un graveur, d’un photographe… fait naître la poésie. L’exposition présente quelques représentants contemporains vivants de la peinture algérienne sans prétendre dresser un portrait complet de l’essor de cet art depuis l’indépendance de l’Algérie dont ce sera cette année le soixantième anniversaire. Ali Silem, peinture, Hamid Tibouchi, encre, Abdelkader Benlarbi, sculpture La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret

