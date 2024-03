Exposition Au fil des saisons, aquarelles de Denis Clavreul Château de Ranrouët Herbignac, mardi 2 avril 2024.

Exposition Au fil des saisons, aquarelles de Denis Clavreul La faune et la flore du château sous le regard de Denis Clavreul, aquarelliste naturaliste. Au cours des derniers mois, Denis Clavreul a réalisé sur le site des planches d’aquarelle. Elles soul… 2 avril – 3 novembre Château de Ranrouët Entrée: 3.00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T09:00:00+02:00 – 2024-04-02T19:00:00+02:00

Fin : 2024-11-03T09:00:00+01:00 – 2024-11-03T19:00:00+01:00

La faune et la flore du château sous le regard de Denis Clavreul, aquarelliste naturaliste.

Au cours des derniers mois, Denis Clavreul a réalisé sur le site des planches d’aquarelle. Elles soulignent la particularité du château : l’alliance d’imposants vestiges et d’une nature omniprésente. Reproduites en grand format, elles jalonnant le parcours de visite du château.

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 96 17 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateauderanrouet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-au-fil-des-saisons-aquarelles-de-denis-clavreul-herbignac.html »}]

CULTURE EXPOSITION