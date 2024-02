Exposition « Au fil des lumières » Galerie La Glacière Le Havre, samedi 10 février 2024.

Exposition « Au fil des lumières » Galerie La Glacière Le Havre

Le gris, une expérience unique au Havre

« Mon installation au Havre est une histoire de lumières. Après un très long parcours où mes expériences sur le blanc ont été importantes au point que le blanc chez madé- a valeur d’autoportrait comme l’a écrit Stéphanie Le Follic-Hadida 1, le gris est entré dans mon travail, sans même me prévenir, au cours de la dernière expérience réalisée en Bourgogne, nommée Écume. Pour expérimenter le gris, il m’a fallu vivre avec lui, qu’il m’habite, me traverse et me nourrisse continûment. Il a fallu que je sois au plus près de sa lumière. Et ce sont les gris du Havre, découverts en 2016 2 , qui m’ont permis de vivre dans le lieu le plus porteur que je connaisse, pour m’autoriser à commencer mes premières recherches. Installée depuis plus de trois ans dans cette ville, je vis une expérience unique adaptation à des espaces de travail resserrés, temps d’observation impressionnants, processus de création réinventé… » Le Havre, atelier blanc, décembre 2023

Madé est une artiste française née en 1944, qui appartient au courant de le l’abstraction géométrique. Depuis 1989 elle a créé un ensemble cohérent de peintures en relief dans lequel elle explore par un jeu subtil de couleurs, l’univers des formes et des lumières de son

environnement. Au-delà de la perception sensorielle et de la dimension poétique, son oeuvre dégage à travers des refets, réverbérations et autres phénomènes physiques une transcendance émotionnelle intense.

Vernissage le samedi 10 février à 18h, en présence de l’artiste.

Ouvert les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 19h

Entrée libre.

