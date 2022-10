EXPOSITION « AU FIL DES INSPIRATIONS » Doulcon Doulcon Catégories d’évènement: Doulcon

Meuse Exposition « Au fil des inspirations » au Centre Culturel Ipoustéguy. Cette exposition couvre toutes les périodes artistiques d’Ipoustéguy – artiste meusien de renommée internationale – depuis ses années de formation, en passant par l’abstrait, puis son travail autour de la figure humaine, jusqu’aux vingt dernières années de sa vie consacrées à la représentation de jeunes filles, de l’ombre, des natures mortes et des paysages.

La sculpture d’Ipoustéguy sur bronze et marbre est mise en avant, mais également son expérimentation autour de la terre cuite avec la présentation du « Mangeur de Gardiens », dépôt du Département la Meuse et seule grande oeuvre en céramique de l’artiste. Quelques esquisses de sculptures sont aussi exposées, dont celle de la « Mort de l’Evêque Neumann », oeuvre installée dans l’église de Dun-sur-Meuse.

Peintures, fusains et aquarelles complètent l'exposition et font écho aux thématiques des sculptures. Visible pendant les heures d'ouverture du centre culturel, en visite guidée ou visite libre. Plus d'informations par téléphone ou par mail. galerie.ipousteguy@gmail.com +33 3 29 80 82 27

