Exposition “Au fil des inspirations” Centre culturel Ipoustéguy Doulcon Catégories d’évènement: Doulcon

Meuse

Exposition “Au fil des inspirations” Centre culturel Ipoustéguy, 14 mai 2022, Doulcon. Exposition “Au fil des inspirations”

Centre culturel Ipoustéguy, le samedi 14 mai à 18:00

Comment naît une œuvre ? Quelles sont les origines des créations d’Ipoustéguy ? L’exposition “Au fil des inspirations” cherche à percer le mystère de celui qui déclarait “l’indécence de mes œuvres vient du fait qu’elles sont une référence à ma vie quotidienne”, à travers la présentation des influences multiples de l’artiste : observations, photographies, actualités, rêves, vie privée, thème imposé de la commande… A l’occasion de la Nuit des Musées, venez découvrir à l’aveugle les sculptures d’Ipoustéguy, exceptionnellement vous êtes autorisés à les toucher ! Puis la visite guidée vous fera entrer dans l’histoire de la création des œuvres de l’artiste meusien à la renommée internationale, notamment celle du _Mangeur de Gardiens_, sa seule sculpture en céramique. La deuxième exposition “Ipoustéguy sculpteur” détaille les méthodes de réalisation d’une sculpture en bronze et d’une sculpture en marbre, deux matériaux emblématiques de l’œuvre de l’artiste, à l’aide de films d’animation (adapté aux enfants). Découverte à l’aveugle des sculptures d’Ipoustéguy, puis visite guidée de l’exposition “Au fil des inspirations” Centre culturel Ipoustéguy 3 bis place de la gare, 55110 Doulcon Doulcon Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Doulcon, Meuse Autres Lieu Centre culturel Ipoustéguy Adresse 3 bis place de la gare, 55110 Doulcon Ville Doulcon lieuville Centre culturel Ipoustéguy Doulcon Departement Meuse

Centre culturel Ipoustéguy Doulcon Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/doulcon/

Exposition “Au fil des inspirations” Centre culturel Ipoustéguy 2022-05-14 was last modified: by Exposition “Au fil des inspirations” Centre culturel Ipoustéguy Centre culturel Ipoustéguy 14 mai 2022 Centre culturel Ipoustéguy Doulcon Doulcon

Doulcon Meuse