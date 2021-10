Courville-sur-Eure Garage à Brouettes du Foyer de vie Gérard Vivien Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir Exposition “Au fil de l’eau et des arts” Foyer de vie / Courville 29 octobre 2021 Garage à Brouettes du Foyer de vie Gérard Vivien Courville-sur-Eure Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure

### L’[exposition itinérante](http://musees.regioncentre.fr/expositions/au-fil-de-l-eau-et-des-arts) “**Au fil de l’eau et des arts**” a été réalisée en collaboration entre : • le [musée des **Beaux-Arts d’Orléans**](https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts) • le [**musée de la Marine de Loire**](http://www.musee-marinedeloire.fr/) de Châteauneuf-sur-Loire, • le Foyer de Vie – FAM APHL « La Clairière » de Fleury-les-Aubrais • le FAM APAJH 45 « Jacques Cartier » d’Orléans • le SAVS de la Fédération Aveugles Val Loire . Le thème de l’exposition et les 10 œuvres des musées, photographiées ici, ont été choisis par tous. [Anton Mobin](http://antonmobin.blogspot.com/), musicien, est intervenu auprès des usagers des structures pour créer, avec eux, des “_**cartels sensibles**_”, pendant 10 séances d’atelier. Les “cartels sensibles” sont des interprétations des œuvres des musées par les participants. Ici, ce sont des sons et des bruits qui sortent des tableaux et des objets pour mettre en valeur des petits détails qui ont leur importance. Cette exposition a vocation à se déplacer de lieu en lieu pour faire connaître les œuvres des musées, accompagnées du travail de création des usagers des structures sanitaires et médico-sociales. . Voir la vidéo sur le projet Musée et Santé [https://www.youtube.com/watch?v=d4CCIGSY_OE](https://www.youtube.com/watch?v=d4CCIGSY_OE) . ### Vendredi 29 octobre 2021 de 10h à 18h ### au GARAGE à BROUETTES ### [Foyer de Vie Gérard Vivien](https://foyerdevie-courville28.fr/) ### rue masselin 28190 Courville-sur-Eure . Tous publics – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Entrée libre

