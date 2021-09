Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Exposition : “Au fil de l’art” Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Exposition : “Au fil de l’art” Le Havre, 4 octobre 2021, Le Havre. Exposition : “Au fil de l’art” 2021-10-04 – 2021-10-31

Exposition collective des œuvres d'Erika Fábián, de Cyrille Plate et de Jean-Marie Torque à Agnès Szaboova Gallery.

+33 6 79 32 26 42 https://www.agnes-szaboova-gallery.com/

