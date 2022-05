EXPOSITION AU FIL DE L’ART À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou

Maine-et-Loire

EXPOSITION AU FIL DE L’ART À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou, 2 juillet 2022, Beaufort-en-Anjou. EXPOSITION AU FIL DE L’ART À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou

2022-07-02 – 2022-07-02

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Beaufort-en-Anjou L’Exposition annuelle AU FIL DE L’ART se déroulera aux Halles de Beaufort en Anjou. Elle associera la présentation des œuvres réalisés par les adhérents et la démonstration par les animateurs des activités de leur atelier. nVous pourrez également découvrir le talent de nos animateurs à travers l’exposition de leurs réalisations personnelles. Le vendredi 1er juillet à 20 h30 l’Atelier Conte animera une veillée adultes/ado à la bibliothèque de Beaufort en Anjou renseignements au 02.41.79.74.11 ou à bibliotheque@beaufortenanjou.fr Pendant ces journées ce sera aussi l’occasion de vous inscrire pour la saison 2022/2023 Organisateur ATELIER DU REMPART Beaufort en Anjou EXPOSITION AU FIL DE L’ART À BEAUFORT-EN-VALLÉE atelierdurempart@orange.fr +33 2 41 80 39 04 L’Exposition annuelle AU FIL DE L’ART se déroulera aux Halles de Beaufort en Anjou. Elle associera la présentation des œuvres réalisés par les adhérents et la démonstration par les animateurs des activités de leur atelier. nVous pourrez également découvrir le talent de nos animateurs à travers l’exposition de leurs réalisations personnelles. Le vendredi 1er juillet à 20 h30 l’Atelier Conte animera une veillée adultes/ado à la bibliothèque de Beaufort en Anjou renseignements au 02.41.79.74.11 ou à bibliotheque@beaufortenanjou.fr Pendant ces journées ce sera aussi l’occasion de vous inscrire pour la saison 2022/2023 Organisateur ATELIER DU REMPART Beaufort en Anjou Beaufort-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Beaufort-en-Anjou Adresse Ville Beaufort-en-Anjou lieuville Beaufort-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

EXPOSITION AU FIL DE L’ART À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou 2022-07-02 was last modified: by EXPOSITION AU FIL DE L’ART À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou 2 juillet 2022 Beaufort-en-Anjou maine-et-loire

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire