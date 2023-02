Exposition au Domaine Terre de Mistral Domaine Terre de Mistral Rousset Rousset Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-03-02 – 2023-06-08

Bouches-du-Rhône Rousset Rendez-vous pour inaugurer la nouvelle exposition au Domaine Terre de Mistral. Le vernissage du 2 mars à 18h, sera l’occasion d’échanger avec eux autour d’un bon verre de vin ! Pour le printemps, nous vous invitons à découvrir le travail d’Hervé Maury et de Françoise Huet, deux artistes de la région. tourisme@terre-de-mistral.com +33 4 42 29 14 84 http://www.terre-de-mistral.com/ Domaine Terre de Mistral CD56b Rousset

