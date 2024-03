Exposition au Domaine de Trévarez Regard D’artiste: Après le tempête, Roland Cognet Saint-Goazec, samedi 27 avril 2024.

Exposition au Domaine de Trévarez Regard D’artiste: Après le tempête, Roland Cognet Saint-Goazec Finistère

Depuis le début des années 1980, Roland Cognet met en regard nature et sculpture. L’artiste dessine, peint, soude, modèle, sculpte la matière brute métal, pierre, plâtre et surtout le bois lui permettent de réunir, dans un même enjeu sculptural, le minéral, le végétal, l’animal et l’humain. A Trévarez en 2024, que ce soit aux écuries, dans les salles du château ou dans le parc, l’artiste se confronte aux espaces et propose un parcours d’œuvres dialoguant avec les échelles du lieu, l’architecture et le paysage.

Public Groupe du champ social

Type Visite en autonomie

Du 27 avril au 6 octobre 2023

Prix Tarif d’entrée sans supplément‎ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-10-06

Domaine de Trévarez

Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne reservation.trevarez@cdp29.fr

