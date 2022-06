Exposition au DIDAM: Véronique De Viguerie face au monde: De l’Afghanistan à l’Ukraine Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Exposition au DIDAM: Véronique De Viguerie face au monde: De l’Afghanistan à l’Ukraine Bayonne, 1 juillet 2022, Bayonne. Exposition au DIDAM: Véronique De Viguerie face au monde: De l’Afghanistan à l’Ukraine

Pyrénées-Atlantiques Exposition estivale du Didam du 1er juillet au 25 septembre 2022.

Du lundi au dimanche de 14h00 à 19h30 ( fermé pendant les fêtes de bayonne, soit du 27 au 31 juillet 2022). +33 5 59 46 63 53 Exposition estivale du Didam du 1er juillet au 25 septembre 2022.

