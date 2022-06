Exposition au DIDAM: Transit Labo Estampe Bayonne, 3 juin 2022, Bayonne.

2022-06-03 13:00:00 – 2022-06-19 18:30:00 DIDAM 6 Quai de Lesseps

Bayonne 64100

Nouveau rendez-vous des arts visuels, Transit est une

invitation au passage, à la rencontre et à l’expérimentation.

Dans un format inédit, la Ville décide d’ouvrir les portes

du Didam aux artistes : ces derniers, en route vers leurs

destinations créatives, transitent dans les espaces

d’exposition le temps d’un mois consacré à l’expérience

plastique et aux essais de scénographie. Un temps d’atelier

pour réfléchir et échanger avec d’autres artistes invités ou

des acteurs culturels et patrimoniaux du territoire.

Un temps de médiation également, les artistes en résidence

accueillant deux classes pour un projet spécifique en

partenariat avec la Communauté d’Agglomération Pays

Basque autour du quai de Lesseps et de ses rives en

devenir urbain.

+33 5 59 46 63 43

