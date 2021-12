Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Exposition « Au-delà du réel » de Laurence B. Henry Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Exposition « Au-delà du réel » de Laurence B. Henry Tarbes, 4 janvier 2022, Tarbes. Exposition « Au-delà du réel » de Laurence B. Henry TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes

2022-01-04 – 2022-01-28 TARBES 3 Cours Gambetta

Tarbes Hautes-Pyrénées La tarbaise Laurence B. HENRY a été nommée Peintre officiel de l’Air et de l’Espace en 2019.

Sa démarche est une quête de réalisme, de perfection.

Chaque toile s’articule autour d’une simple phrase : » Quand le réalisme devient un Art ! « . Elle reproduit ainsi des véhicules anciens ou récents, de course ou de prestige, des bolides aux reflets rutilants, des avions civils ou militaires.

Adepte de l’acrylique, l’artiste cherche un rendu aussi photographique que possible.

Armée de pinceaux si fins qu’ils ressemblent à des outils chirurgicaux, elle peut passer des heures à peaufiner les détails jusqu’à sublimer la réalité. > Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h LIVE PAINTING : L’exposition sera ponctuée de démonstrations de peinture hyperréaliste pendant lesquelles Laurence B. HENRY réalisera une toile aéronautique.

Présence de l’artiste : les 4, 7, 11, 14, 21 et 26 janvier de 14h à 16h.

Venez découvrir son travail ! accueil@tarbes-tourisme.fr +33 5 62 51 30 31 TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 3 Cours Gambetta Ville Tarbes lieuville TARBES 3 Cours Gambetta Tarbes