Exposition: " Au delà des quais… les étoiles" Dinan, 4 septembre 2021

Exposition: ” Au delà des quais… les étoiles” 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Place d’Abstatt Abbaye de Léhon

Dinan Côtes d’Armor Dinan

L’association Et-Rance organise un vernissage de l’exposition ” Au delà des quais… les étoiles” le 04 septembre de 19h à 21h.

L’exposition se déroulera jusqu’au 19 septembre 2021 de 10h à 18h

Véronique de Guitarre, Sophie Cavalié, Florence de Guitarre, trois artistes investissent l’abbaye de Léhon et nous invitent, entre mer et ciel, à les accompagner dans ces chantiers navals, dans ces ports, au-delà de ces quais ouverts à l’infini et à rêver ensemble “d’enciéler” l’océan.

Gratuit.

Renseignements :06 03 16 32 98

Passe sanitaire obligatoire.

+33 6 03 16 32 98

