Exposition « Au-Delà » de Yujoo Hong Ad Astra galerie (éphémère) Paris, jeudi 22 février 2024.

Du vendredi 23 février 2024 au mardi 27 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

Le jeudi 22 février 2024

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Du 22 au 27 février 2024, Ad Astra met en lumière les oeuvres de Yujoo Hong pour une première exposition personnelle en France. Le vernissage aura lieu le jeudi 22 février à partir de 18h.

À travers son travail, Yujoo Hong transmet des sensations personnelles, créant ainsi un théâtre de l’imaginaire à partir de scènes et d’objets du quotidien. Influencée par les croyances populaires coréennes et le chamanisme traditionnel, Yujoo s’attelle à explorer les tensions de la société moderne, marquée par l’avènement du matérialisme et l’abandon progressif de la dimension spirituelle qui semblent nous éloigner de la Nature. “La peinture, ici, est une discipline spirituelle : chaque jour, rendre palpable et sensible l’invisible qui nous entoure.“ écrit Anne Malherbe, historienne et critique d’art.

L’ARTISTE

Installée en France, Yujoo Hong est une artiste coréenne. Diplômée de l’École Supérieure d’Art de Grenoble et de l’Université Gyeongsang National, elle a enrichi son expérience artistique lors d’une mobilité à la Haute École d’Art et de Design de Genève en 2023. En 2015, Yujoo Hong a reçu le “Special Prize of Seomjingang Art Competition” en Corée du Sud. Elle a par la suite été exposée en Corée du Sud au Musée National d’art de Jinju ou encore à Paris à la galerie 24B.

Ad Astra galerie (éphémère) 47 rue Chapon 75003 Paris

Contact : https://www.adastragalerie.com info@adastragalerie.com https://www.adastragalerie.com

Ad Astra Galeie Au-Delà Yujoo Hong Ad Astra Galerie