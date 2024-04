Exposition Au confluent des arts Espace Vienne et Taurion Saint-Priest-Taurion, samedi 6 avril 2024.

Exposition Au confluent des arts Espace Vienne et Taurion Saint-Priest-Taurion

Sculpteurs, peintres, céramistes…et tant d’autres artistes encore font découvrir leurs œuvres et créations dans une ambiance printanière et conviviale. Retrouvez quelques artistes Haut-Viennois connus et habitués des lieux mais également, cette année de nouveaux talents à découvrir. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Espace Vienne et Taurion 43 Rue Jean Gagnant

Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@saintpriesttaurion.fr

