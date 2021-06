Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon 71850, Charnay-lès-Mâcon Exposition au coeur de l’arbre Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon Catégories d’évènement: 71850

Exposition au coeur de l’arbre Charnay-lès-Mâcon, 21 juin 2021-21 juin 2021, Charnay-lès-Mâcon. Exposition au coeur de l’arbre 2021-06-21 – 2021-09-30 Parc de Champgrenon Champgrenon

Charnay-lès-Mâcon 71850 EUR 0 0 Une exposition en plein air qui met en lumière les origines, la beauté et la richesse des arbres.

L’occasion d’interroger le rôle de l’homme dans son environnement et les moyens à mettre en œuvre pour préserver la biodiversité des forêts face au défi du réchauffement climatique.

