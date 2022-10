Exposition – Au coeur de la forêt amazonienne, les Secoya du Pérou Square de la Tour Saint-Jacques, 11 octobre 2022, Paris.

Du mardi 11 octobre 2022 au vendredi 21 octobre 2022 :

. gratuit

Cette exposition, co-produite par la Ville de Paris et l’association Esprit Minga, présente 32 photographies de Jacques Desplats prises dans la forêt amazonienne du Pérou en 1978 et choisies parmi plus de 9000 clichés inédits.

Pendant un an, ce photographe autodidacte partage la vie quotidienne des Secoya, au côté de l’anthropologue Jürg Gasché, lors d’une mission pluridisciplinaire chargée d’étudier l’agriculture itinérante sur brûlis et la régénération de la forêt permise par ce mode de culture.

Nous sommes au village de Bellavista où cinq familles Secoya se sont établies en 1975 au bord de la rivière Yubineto, qui se jette dans le rio Putumayo, frontière naturelle entre le Pérou et la Colombie. Les indiens Secoya se caractérisent par leur attachement aux valeurs traditionnelles dans un rapport respectueux avec leur milieu de vie.

La forêt leur offre l’alimentation nécessaire à leur subsistance. Leur vie quotidienne, rythmée par les saisons, est consacrée à la chasse, la pêche et la culture des plantes de leur chacra (jardin).

Aujourd’hui, les Secoya ont choisi de s’appeler Siekopai. Ils luttent pour sauvegarder leurs traditions ancestrales et protéger leur territoire mis en danger par l’exploitation des compagnies pétrolières. Ils se sont alliés à trois autres peuples autochtones d’Amazonie équatorienne : les Ai kofan, les Siona et les Waorani pour défendre ensemble leurs causes au sein de l’ONG Alianza Ceibo.

Square de la Tour Saint-Jacques 39, rue de Rivoli 75004 Paris

Jacques Desplats Brûlage de la grande chacra (jardin), février 1978