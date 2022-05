Exposition : “Au chevet de l’église Saint Martin” Harfleur, 14 mai 2022, Harfleur.

Exposition : “Au chevet de l’église Saint Martin” Harfleur

2022-05-14 – 2022-10-02

Harfleur Seine-Maritime Harfleur

Depuis septembre 2020, l’église Saint Martin fait l’objet d’un programme d’étude et diagnostics. Deux architectes réalisent une étude approfondie de l’édifice sur les plans historique et documentaire mais aussi architectural et sanitaire. A terme, ils rendront un rapport complet assorti de prescriptions pour réaliser des travaux de restauration à programmer. Dans l’attente, l’exposition présentera notamment les résultats des investigations documentaires réalisées à l’aide des nouvelles technologies.

Du 14 mai au 2 octobre 2022, au Musée du Prieuré et à l’église Saint-Martin (selon horaires d’ouvertures des équipements)

Tarif : Entrée libre

Depuis septembre 2020, l’église Saint Martin fait l’objet d’un programme d’étude et diagnostics. Deux architectes réalisent une étude approfondie de l’édifice sur les plans historique et documentaire mais aussi architectural et sanitaire. A terme,…

+33 2 35 13 30 09 https://www.harfleur.fr/index.html

Depuis septembre 2020, l’église Saint Martin fait l’objet d’un programme d’étude et diagnostics. Deux architectes réalisent une étude approfondie de l’édifice sur les plans historique et documentaire mais aussi architectural et sanitaire. A terme, ils rendront un rapport complet assorti de prescriptions pour réaliser des travaux de restauration à programmer. Dans l’attente, l’exposition présentera notamment les résultats des investigations documentaires réalisées à l’aide des nouvelles technologies.

Du 14 mai au 2 octobre 2022, au Musée du Prieuré et à l’église Saint-Martin (selon horaires d’ouvertures des équipements)

Tarif : Entrée libre

Harfleur

dernière mise à jour : 2022-05-02 par