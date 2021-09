Sérignan Sérignan Hérault, Sérignan EXPOSITION AU CHATEAU VARGOZ Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

EXPOSITION AU CHATEAU VARGOZ Sérignan, 18 septembre 2021, Sérignan. EXPOSITION AU CHATEAU VARGOZ 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-19 19:00:00

Sérignan Hérault Le château de Vargoz met à l’honneur le 21ème siècle via peintures, sculptures ,dessins, photographie , vidéo, son…

Ouverture de l’exposition durant les journées du Patrimoine.

Exposition ouverte au public du jeudi au samedi de 15h à 19h.

