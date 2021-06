Parnac Parnac Lot, Parnac Exposition au Château Saint-Sernin : Alibab’Art, Jérôme Bédès Parnac Parnac Catégories d’évènement: Lot

Parnac

Exposition au Château Saint-Sernin : Alibab’Art, Jérôme Bédès Parnac, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Parnac. Exposition au Château Saint-Sernin : Alibab’Art, Jérôme Bédès 2021-07-02 18:00:00 – 2021-07-02 22:00:00 Les Landes Château Saint-Sernin

Parnac Lot Parnac Tous les vendredis soirs pour nos Apéros Hebdos nous mettons à l’honneur un artiste qui expose dans le cadre d’Allibab’ART.

Ce 2 juillet c est Jérôme BEDES qui présentera ses œuvres de 18h à 22h.

L’occasion de découvrir des toiles grand format de cet artiste haut en couleurs. @Chateau St Sernin dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Parnac Étiquettes évènement : Autres Lieu Parnac Adresse Les Landes Château Saint-Sernin Ville Parnac lieuville 44.48156#1.31157