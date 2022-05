Exposition au château: Perigòrd Terra Daus Trobadors, 21 mai 2022, .

Exposition au château: Perigòrd Terra Daus Trobadors

2022-05-21 – 2022-09-18

Les troubadours, dont le berceau est le Périgord-Limousin, ont créé au Moyen Âge un nouvel art d’aimer et des valeurs qui ont permis à la langue et à la culture occitane de se répandre dans toute l’Occitanie mais aussi en France du nord, en Catalogne, en Italie, au Portugal et jusque dans la lointaine Allemagne. La langue de ces poètes était le Limousin. L’exposition présente l’histoire de ces troubadours et de leur place dans la société à l’époque des croisades et des métissages culturels interméditerranéens. Elle s’attache particulièrement à rendre compte de l’expression poétique et amoureuse de quatre troubadours périgourdins : Arnaut Daniel de Ribérac, Giraut de Bornelh d’Excideuil, Arnaut de Maruelh de Mareuil-sur-Belle et Bertran de Born d’Hautefort.

© Dan COURTICES

